МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) получил свидетельство о признании в соответствии с требованиями Правил РКО (Российского классификационного общества) и стал полноправным производителем систем, аппаратуры и оборудования для судостроительной отрасли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro стал полноправным участником рынка производителей систем, аппаратуры и оборудования для судостроительной отрасли. Компания получила свидетельство о признании в соответствии с требованиями Правил РКО (Российского классификационного общества), пройдя все необходимые этапы оценки и процедуру освидетельствования на предмет способности организации выполнять работы и производить продукцию для судостроения и обеспечения судоходства", - сказали в пресс-службе.

Там также добавили, что Sitronics Electro стала первой отечественной электрозарядной компанией, официально получившей допуск к работе с судостроительными компаниями и организациями.

Как отметил генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов, слова которого приводит пресс-служба, оборудование приема питания с берега производства Sitronics Electro уже успешно эксплуатируется на электроходе "Москва 2.0", а комплекс единой энергетической системы для следующих электросудов проекта "Москва" под емкость накопителя от 1 000 кВт-ч находится на финальной стадии разработки.

"Я уверен, что у российских речных электросудов огромный потенциал. Причем не только в части городского или туристического, но и как электрокатеров для личного использования. В Европе насчитывается более четырех тысяч электросудов. Много из них принадлежит Норвегии - стране, не сильно отличающейся от нас по климату. Переход на электротягу в речном и прибрежном транспорте снижает выбросы, экономит эксплуатационные расходы и соответствует мировым трендам в экологичном судоходстве", - подчеркнул Гурленов.