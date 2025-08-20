В РФ выработка возобновляемой энергии в I полугодии сохранилась на уровне 2024 года

Она составила 7,1 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками (ВИЭ) за январь - июнь 2025 года сохранилась на уровне 2024 года - 7,1 млрд кВт⋅ч. Ее доля в общем объеме произведенной за шесть месяцев мощности также практически не изменилась и составила 1,18%. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

"В первом полугодии 2024 года все объекты ВИЭ-генерации в России выработали 7,1 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что составило 1,17% от общей выработки в энергосистеме страны. За тот же период 2025 года выработка ВИЭ осталась на прежнем уровне - 7,1 млрд кВт⋅ч, однако ее доля в общем объеме незначительно выросла до 1,18%", - отметили в ассоциации.

Как ранее сообщили ТАСС в АРВЭ, солнечные электростанции РФ за январь - май 2025 года нарастили выработку электроэнергии по договору о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ) на 13,2%. На 1 июня 2025 года выработка составила 1,1 млрд кВт⋅ч. Выработка ветроэлектростанций по ДПМ ВИЭ за аналогичный период упала на 17,5% - до 2,45 млрд кВт⋅ч.

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) - некоммерческая организация, представляющая интересы крупнейших и наиболее активных участников российского сектора ВИЭ и низкоуглеродного водорода.