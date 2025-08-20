Хабаровский край заберет судостроительный завод у ОСК

В регионе намерены сохранить коллектив, мощности и технологии этого производства

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) перейдет в собственность Хабаровского края. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях и СМИ сообщалось, что ОСК намерена сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода из-за отсутствия объемов производства.

"Сохранить Хабаровский судостроительный завод, его коллектив, мощности и технологии - задача номер один сегодня. Мы не можем позволить себе выгнать людей на улицу и потерять предприятие. Решение однозначное - мы забираем ХСЗ у Объединенной судостроительной корпорации в собственность Хабаровского края", - написал Демешин.

Он сообщил, что договоренность об этом была достигнута во время встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым, которая состоялась на прошлой неделе. "Ждем в ближайшие дни соответствующее его поручение в виде документа", - добавил губернатор.

Контроль за процессом передачи предприятия в собственность края глава возложил на первого зампреда правительства региона Сергея Абрамова. "Мы обязаны обеспечить интересы сотрудников завода при переводе, проконтролировать выплату всех имеющих долгов по заработной плате. Нельзя потерять ни одного специалиста - проектировщиков, конструкторов, технологов, механиков, слесарей, токарей", - подчеркнул Демешин.

Он отметил также, что предприятие может жить только с крупными заказами, поэтому уже ведутся переговоры с Тихоокеанским флотом, в регионе определяют перспективы обновления пассажирского флота и причальной инфраструктуры для речных маршрутов по Амуру.