МУРМАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Развитие трансарктического транспортного коридора, а вместе с ним и Северного морского пути, усилит экспортный потенциал России и экономическое развитие страны. Такое мнение высказал ТАСС доктор экономических наук профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев.

Трансарктический коридор - это маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - это эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

"Развитие трансарктического коридора усиливает экспортный потенциал России, создавая новые конкурентные преимущества как в доставке углеводородов на существующие рынки, так и создавая возможности для эффективного экспорта своей продукции своим партнерам. Активно развивая Северный морской путь, Россия последовательно настаивает на безопасности перевозок в Арктике, используя лучшие доступные технологии для организации безопасности мореплавания", - считает Фадеев.

Эксперт пояснил, что в случае присоединения Севморпути (СМП) к транспортному коридору "Север-Юг", номенклатура грузов, которые могут пойти через Мурманский транспортный узел (МТУ) транзитом будет существенно увеличена: традиционная продукция минерально-сырьевого комплекса, нефтеналивные грузы, сжиженный природный газ (СПГ), а также грузы самого широкого спектра от товаров народного потребления до IT-оборудования и автомобилей.

"Важно помнить, что в настоящее время Китайская Народная Республика является главным внешнеторговым партнером для 140 стран из 193 государств, входящих в состав ООН. Китай является "мировой фабрикой", производящей практически все. Все это требует ритмичных поставок потребителям, многие из которых находятся в западном полушарии. И в этом смысле Северный морской путь - оптимальное решение для формирования эффективно работающих логистических потоков. А принимая во внимание потенциальную "врезку" МТУ в транспортный коридор "Север-Юг", мы можем предполагать транспортировку этих товаров в режиме "реверса" в направлении стран ближнего Востока и зону Индийского океана", - подчеркнул Фадеев.

Комплексное развитие территорий

Эксперт добавил, что реализация проекта "Трансарктический коридор" - это не просто доставка грузов из пункта А в пункт Б. Это, прежде всего, развитие территорий и сопряженных коммуникаций. Речь идет также о таком проекте, как Северный широтный ход, который в настоящее время во многом определяется развитием Северного морского пути и предполагает создание железнодорожных подходов и подъездных дорог к портам на арктическом побережье для вывоза и подвоза грузов и продукции минерально-сырьевого комплекса.

"Так, только для развития портовой инфраструктуры ожидается выделение 1,8 трлн рублей. Примечательно, что всего в проекты, прямо или косвенно связанные с Северным морским путем, будет инвестировано 19,5 трлн рублей до 2035 года. В то же время только объем налоговых отчислений от реализации данных проектов превысит 21 трлн рублей", - отметил Фадеев.

Освоение территорий и развитие логистического потенциала, может косвенно ускорить и долгожданный процесс газификации ряда арктических регионов, которая станет экономическим стимулом для создания новых видов производств и модернизации существующих предприятий, значительному снижению себестоимости выпускаемой продукции и, как следствие, будет способствовать общему экономическому развитию регионов. Транзитная составляющая Трансарктического коридора, по некоторым оценкам, может стать вторым по размерам источником дохода для российской Арктики после добычи природных ресурсов.