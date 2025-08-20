Из Архангельска в китайские порты Шанхай и Тяньцзинь оно доставит экспортную продукцию лесоперерабатывающих предприятий

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Первое в 2025 году судно по маршруту "Арктический экспресс №1" доставит из Архангельска в Китай экспортную продукцию лесоперерабатывающих предприятий Поморья, сообщил в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Первое в эту навигацию судно "Newnew Polar Bear" отправилось по мультимодальному маршруту "Арктический экспресс №1". Из Архангельска в китайские порты Шанхай и Тяньцзинь оно доставит экспортную продукцию наших лесоперерабатывающих предприятий", - сказано в сообщении.

Цыбульский добавил, что морской торговый порт в Архангельске активно развивается и открывает новые возможности для перевалки грузов. Опыт взаимодействия с китайскими партнерами позволил получить необходимые навыки работы с контейнеровозами, а приобретенная в этом году дополнительная перегрузочная техника повысила эффективность работы. Так, скорость погрузки и выгрузки увеличилась на 30-40% по сравнению с 2024 годом.

В настоящее время в порту активно модернизируют две грузовые площадки, обновление которых позволит обеспечивать обработку двух контейнерных поездов одновременно. Это в кратном размере позволяет увеличить перевалку контейнеров через терминал "Экономия", отметил губернатор. На территории порта также продолжается строительство контейнерной площадки общей площадью четыре гектара. Создание объекта планируется полностью завершить в 2026-2027 годах.