ЕРЕВАН, 20 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян в Ереване на встрече российским коллегой Алексеем Оверчуком поблагодарил его за содействие в поставках зерна из РФ через КПП "Верхний Ларс". Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Мгер Григорян поблагодарил заместителя председателя правительства РФ за оперативное реагирование и содействие в импорте зерна из России в Армению через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс", - отмечается в сообщении.

Заместители председателя правительств Армении и РФ подчеркнули важность разблокирования региональных коммуникаций в рамках полного соблюдения принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности.