Как отметил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, инвестиции необходимы в том числе в создание сопутствующей инфраструктуры и подъездных путей

НОВОРОССИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости привлечения инвестиций в развитие портовой инфраструктуры приморских субъектов Донбасса и Новороссии.

"Необходимо также обеспечить привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры новых приморских субъектов, в том числе в создание сопутствующей инфраструктуры и подъездных путей", - заявил Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона.

Решение этой задачи, а также интеграция всех портов Азово-Черноморского региона в единую транспортную систему РФ и создание условий для работы судов типа "река-море" в Азово-Черноморском бассейне, выстраивание новых экспортных маршрутов со странами глобального Юга будут способствовать развитию международного транспортного коридора Север - Юг, пояснил председатель Морской коллегии.