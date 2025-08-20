По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, страны продолжат развивать сотрудничество в банковской сфере

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 90%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправкомиссии.

"Не менее важной задачей, особенно в текущих реалиях, является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов. Нам уже удалось перевести более 90% платежей между Россией и Индией на национальные валюты", - сказал он.

По словам Мантурова, страны продолжат развивать сотрудничество в банковской сфере. "Считаем необходимым далее укреплять межбанковское сотрудничество и взаимодействие в сфере страхования", - добавил первый вице-премьер.

Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов говорил, что Россия и Индия сумели достичь очень хороших успехов в преодолении проблем во взаиморасчетах в твердых валютах и ведут активный диалог по сопряжению платежных систем.