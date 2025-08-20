Власти региона намерены оставить контроль над организациями за собой

ТАМБОВ, 20 августа. /ТАСС/. Крупнейший в Тамбовской области системный региональный оператор "Тамбовская сетевая компания" (ТСК) и один из ведущих поставщиков электроэнергии в области АО "ТОСК" сменили руководителей в условиях перехода активов компании в доход государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах обоих предприятий.

"Исполняющим обязанности генерального директора АО "ТСК" назначен Андрей Владимирович Ляшко, он будет исполнять обязанности до избрания генерального директора в установленном порядке", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что решение принял совет директоров, который также прекратил полномочия управляющей организации ООО "УК ТЭК".

Новым генеральным директором АО "Тамбовская областная сбытовая компания" (ТОСК) назначен Александр Костюченко. "Его полномочия по решению совета директоров установлены сроком на пять лет, с 19 августа 2025 года по 18 августа 2030 года", - сообщили в пресс-службе ТОСК.

Ранее в Октябрьском суде Тамбова рассматривался иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов обеих компаний. Так, по решению суда в доход РФ обращен 100-процентный пакет акций ТОСК, а также 45,3 тыс. акций ТСК.

По данным источника ТАСС в правительстве Тамбовской области, власти региона намерены оставить контроль над АО "ТСК" и АО "ТОСК" за собой. "Руководство компании поддерживает регулярный диалог с органами власти, предоставляя актуальную информацию о работе предприятия. Все ключевые решения и действия согласовываются с правительством области", - отметил собеседник агентства.

"В настоящий момент АО "ТСК" и все пять филиалов предприятия продолжают свою деятельность в штатном режиме, полностью выполняя обязательства как регионального оператора по обращению с ТКО, так и по другим направлениям работы", - сообщили в пресс-службе компании.

О компаниях

АО "ТСК" - крупнейший системный региональный оператор, обеспечивающий производство и поставку коммунальных энергоресурсов на территории 8 городов, 8 муниципальных округов и 10 районных центров Тамбовской области. С 1 января 2019 года ТСК выполняет функции регионального оператора по обращению с ТКО на территории всего региона.

АО "ТОСК" является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Тамбове и Тамбовской области, обслуживая 16 крупнейших городов и сел региона.