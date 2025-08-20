Полигон ТКО "Преображенка" в Самарской области перестанет работать с 2026 года

Рекультивация грунта на полигоне начнется в 2027-2028 годах

САМАРА, 20 августа. /ТАСС/. Полигон "Преображенка" в Волжском районе Самарской области перестанет принимать твердые коммунальные отходы (ТКО) с 2026 года и будет рекультивирован. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов со ссылкой на главу ведомства Артема Ефимова.

"Полигон "Преображенка" действует до конца 2025 года. С 2026 года он перестает принимать ТКО - принято решение о выводе объекта из эксплуатации", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что рекультивация грунта на полигоне начнется в 2027-2028 годах. Специалисты разрабатывают проектную документацию.

В Самарской области действует девять полигонов ТКО, полигон "Преображенка" работает с 1996 года. Объект принимает отходы из пяти районов Самары и части Волжского района области. Как сообщает региональный оператор по обращению с ТКО АО "Экология", ресурс объекта исчерпан. АО "Экология" направит заявку в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования с целью исключения полигона из государственного реестра объектов размещения отходов и территориальной схемы обращения с отходами Самарской области.

Весной 2025 года на полигоне произошли крупные пожары. В конце марта произошло возгорание на площади 900 кв. м в связи со сменой погодных условий и выбросом свалочного газа. Через месяц произошел новый пожар на площади 500 кв. м из-за поступления тлеющих отходов из мусоровоза закрытого типа.

Перспективы развития

В Самарской области при участии Российского экологического оператора (РЭО) запланировано строительство семи новых комплексных объектов по обращению с мусором и модернизация действующего полигона в Сызрани.

Как сообщал Telegram-канал Минприроды РФ, ежегодно в Самарской области образовывается около 1,1 млн тонн ТКО. Доля их обработки в регионе составляет 44,8%, утилизации - 3,5%, что ниже среднероссийских показателей. Строительство новых комплексных объектов полностью закроет потребность области в мощностях.