Bloomberg: Microsoft ограничила Китаю доступ к уведомлениям об уязвимостях

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Американский технологический гигант Microsoft ограничил для китайских компаний рассылку ранних уведомлений о кибернетических уязвимостях в продуктах компании, сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, компания пошла на такой шаг в июле после хакерской атаки на платформу для управления документами Microsoft SharePoint. Компания утверждает, что к атакам могут быть причастны группировки Linen Typhoon и Violet Typhoon, которые американские власти связывают с Китаем.

В связи с атаками, Microsoft приняла решение ограничить доступ к программе Microsoft Active Protections Program (MAPP) в странах, где "компании обязаны сообщать об уязвимостях правительствам своих стран".

В июле американский портал Defense One со ссылкой на источники сообщил, что Министерство безопасности США пострадало от хакерских атак на платформу Microsoft SharePoint, в результате нападений обнаружены признаки утечки внутренних данных ведомства. Помимо самого министерства, атаке подверглись входящие в него агентства, в том числе Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, Администрация транспортной безопасности и Служба таможенного и пограничного контроля США. В общей сложности, как указывают источники, от атак пострадало порядка 5-10 американских федеральных ведомств.