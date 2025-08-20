Генеральный директор госкорпорации напомнил, что Росатом провел большую работу по развитию образования и здравоохранения в городах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" поместила развитие своих городов в свою корпоративную стратегию, подчеркнул генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Россия-24" по случаю 80-летия отечественной атомной отрасли, которое отмечается 20 августа.

"Мы законодательно поместили стратегии развития наших городов в корпоративную стратегию Росатома, во всю стратегию развития наших отраслей, потому что невозможно разделить две повестки, невозможно жизнь человека рассматривать только в производственном ключе, не обращая внимания на социальные вопросы", - отметил Лихачев.

Он напомнил, что Росатом провел большую работу по развитию образования и здравоохранения в городах. "Это большая работа по образованию, это школа Росатома, это научно-образовательные центры в наших городах. Ключевым вопросом был вопрос здравоохранения, и совместно с местными властями, а главное, с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), делается все, чтобы повысить и качество медицинского обслуживания", - рассказал гендиректор.

В четверг в городе Сарове Лихачев и руководитель ФМБА Вероника Скворцова торжественно откроют новую детскую поликлинику клинической больницы №50 ФМБА России.