МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время предстоящего на этой неделе визита в Москву проведет ряд рабочих встреч. Об этом заявил индийский посол в РФ Винай Кумар в интервью ТАСС.

"Визит министра иностранных дел связан с работой совместной комиссии, которую мы называем российско-индийской межправительственной комиссией по торгово-экономическому, культурному, научному и технологическому сотрудничеству. Заседание межправкомиссии как правило проводится ежегодно, в настоящее время оно пройдет под председательством министра иностранных дел с индийской стороны и первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова с российской", - сообщил дипломат.

Кумар отметил, что эта комиссия состоит из 26 различных рабочих групп и подгрупп, которые охватывают спектр двустороннего сотрудничества в области торговли, экономики, космоса, науки и технологий, сельского хозяйства, образования, инвестиций, промышленной кооперации, а теперь также и сотрудничества в сфере трудовых ресурсов и связанных с ней вопросов.

"Комиссия рассматривает то, что было достигнуто за прошедший год, и определяет планы для дальнейшего сотрудничества на будущий год, - указал он. - Так что вот, как все будет. Он также встретится со своим коллегой (сопредседателем межправкомиссии Денисом Мантуровым - прим. ТАСС) и проведет еще несколько встреч, над которыми мы работаем".

