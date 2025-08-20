С начала августа потребительские цены снизились на 0,19%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Дефляция в России за период с 12 по 18 августа 2025 года составила 0,04%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 5 по 11 августа 2025 года - дефляция равнялась 0,08%.

С начала августа потребительские цены в РФ снизились на 0,19%, с начала года цены выросли на 4,16%.

В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 18 августа 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,47%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на сосиски, сардельки (+0,5%), свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания (+0,4%), гречневую крупу (+0,3%), говядину, мясные и овощные консервы для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), вареные колбасы, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, сметану, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия, пшено, сахарный песок и печенье (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,7%, в том числе на картофель (-8,9%), помидоры (-7,4%), репчатый лук (-6,7%), столовую свеклу (-6,3%), белокочанную капусту и морковь (-6,2%), бананы (-1,8%) и яблоки (-1,4%). При этом огурцы подорожали на 5,2%.

Также снизились цены на подсолнечное масло, пшеничную муку и вермишель (-0,3%), маргарин (-0,2%), твердые, полутвердые и мягкие сыры, творог, куриные яйца, рис, поваренную соль и водку (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на лизобакт (+0,6%), метамизол натрия (отечественный анальгин) (+0,2%), активированный уголь и левомеколь (+0,1%). Снизились цены на трекрезан (-0,7%), валидол (-0,3%), корвалол, пенталгин и ренгалин (-0,2%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости цены поднялись на зубные пасты (+0,4%) и зубные щетки (+0,2%), сухие корма для домашних животных (+0,1%). При этом снизились цены на гигиенические прокладки (-0,3%), пеленки для новорожденных, туалетную бумагу и туалетное мыло, стиральные порошки (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров подорожали телевизоры, майки, мужские футболки, женские колготки (+0,3%), смартфоны, джинсы и детские спортивные костюмы, шампуни (+0,2%), сигареты с фильтром (+0,1%). Подешевели кроссовки для взрослых (-0,3%), электропылесосы (-0,2%), обрезные доски и детские футболки (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, а на дизельное топливо - практически не изменились.

Услуги

Тарифы на горячее водоснабжение и отопление, а также плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов поднялись на 0,1%.

Также выросла средняя стоимость проживания в гостиницах 2 и 3 звезды (+0,1%). Подешевело проживание в гостиницах 1 звезда и мотелях (-0,2%), гостиницах 4-5 звезд и путевки в санатории (-0,1%).

Из остальных видов услуг выросли цены на мойку легкового автомобиля (+0,2%), восстановление зуба пломбой, женские и мужские стрижки (+0,1%). Снизились цены на ремонт телевизоров (-0,3%).