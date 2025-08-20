В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,2% и 0,1% соответственно

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 18 августа 2025 года выросли на 27 копеек. - до 61,71 руб. за один литр, дизель подешевел на 5 коп., до 71,45 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 25 коп. и составили 58,48 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 30 коп. - до 63,82 руб. за литр, АИ-98 - на 10 коп., до 84,68 руб. за литр.

За период с 12 по 18 августа рост цен на бензин зафиксирован в 77 субъектах Российской Федерации, более всего в Калужской области (+2,3%) и Республике Дагестан (+2%).

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 60,49 руб., марки АИ-95 - от 62,99 до 67,99 руб., марки АИ-98 и выше - от 83,2 до 90,16 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 57,3 до 59,52 руб., марки АИ-95 - от 62 до 66,18 руб., марки АИ-98 и выше - от 85,5 до 90,04 руб. за литр.