МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в июле 2025 года, по предварительным данным, выросли на 0,9% по сравнению с июнем 2025 года, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок выросли цены на природный дробленый камень (+11,5%), руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки (+9,6%), соль (+8,4%), обессоленную и стабилизированную обезвоженную нефть (+7,6%), железорудные (окисленные) окатыши (+7,1%), бентониты (глины бентонитовые) (+7%). Снизились цены на топливный кусковой торф (-12,5%), антрацит, железорудный доменный агломерат и сурьмяные концентраты (-11,9%).

В обрабатывающих производствах поднялись цены на отдельные виды машин и оборудования, не включенных в другие группировки: асфальтосмесительные установки (+38%), сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие станки, гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки (+18,3%), механические устройства для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве (+11,7%), токарные металлорежущие станки с числовым программным управлением (+10,1%). Цены снизились на зернопогрузчики (-7,4%), а также на тракторы, управляемые рядом идущим водителем (-6,7%).

В производстве химических веществ подорожали ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые кислоты и производные этих соединений (в 2,1 раза), синтетические каучуки в первичных формах (+60,3%), синтетические одиночные прочие нити (+14,5%). При этом снизились цены на фенолы (-21,3%), соли неорганических кислот или прочие пероксикислоты (-13,9%), органические поверхностно-активные вещества, кроме мыла (-13%), этиленгликоль (этандиол) (-12,4%), соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой (-10,8%), технический углерод (сажи и прочие формы дисперсного углерода, не включенные в другие группировки) (-10,1%).

В производстве кокса и нефтепродуктов выросли цены на газообразные углеводороды, кроме природного газа (+27,9%), топочный мазут (+17,4%), судовое топливо (+14%), автомобильный бензин (+13,8%), средние дистилляты, не включенные в другие группировки (+10,1%). Снизились цены на нефтяные строительные битумы (-9%), пропан и сжиженный бутан (-8,2%), нефтяные кровельные битумы (-7%).