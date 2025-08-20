Цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем снизились на 3,7%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Стоимость картофеля в России с 12 по 18 августа 2025 года снизилась на 8,9%, помидоров - на 7,4%, сообщается в материалах Росстата.

В целом цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем снизились на 3,7%. В том числе на репчатый лук - на 6,7%, столовую свеклу - на 6,3%, белокочанную капусту и морковь - на 6,2%, бананы - на 1,8% и яблоки - на 1,4%. В то же время огурцы подорожали на 5,2%.

Также снизились цены на подсолнечное масло, пшеничную муку и вермишель - на 0,3%, маргарин - на 0,2%, твердые, полутвердые и мягкие сыры, творог, куриные яйца, рис, поваренную соль и водку - на 0,1%.

В то же время сосиски и сардельки подорожали на 0,5%, свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, гречневая крупа - на 0,3%, говядина, мясные и овощные консервы для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, вареные колбасы, мороженая рыба, пастеризованное молоко, сметана, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия, пшено, сахар-песок и печенье - на 0,1%.