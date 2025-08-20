Компания является единственным производителем палладия на территории США

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Являющаяся единственным производителем палладия на территории США компания Sibanye-Stillwater была вынуждена уволить до 40% своих сотрудников из-за убытков на фоне роста экспортных поставок "Норникеля" на американский рынок. Об этом на конференции Комиссии по международной торговле США заявила представляющая интересы американского производителя адвокат Элизабет Дрейк.

"Импорт палладия из России увеличился на 35% с 2022 по 2024 год и еще на 50% в первом квартале 2025 года. Импорт рос гораздо быстрее, чем внутреннее производство. И соотношение между импортными поставками и производством [внутри страны] выросло с 41% в 2022 году до 52% в 2024 году. В то же время цены на палладий резко упали, снизившись более чем на 50% с 2022 по 2024 год", - указала Дрейк.

"Цены упали значительно ниже себестоимости, что привело к значительным и усугубляющимся убыткам Sibanye-Stillwater в 2023 и 2024 годах", - добавила она. По ее словам, в 2024 году компания теряла на производстве каждой унции палладия несколько сотен долларов, в то время как поставки России продолжали расти. "Sibanye-Stillwater была вынуждена значительно сократить производство, чтобы остановить убытки. Осенью 2024 года Sibanye-Stillwater пришлось уволить более 600 работников, то есть 40% своего персонала, и перевести западную часть шахты Stillwater на режим консервации и технического обслуживания. Это было крупнейшее увольнение в современной истории штата Монтана", - резюмировала адвокат.

1 августа федеральная Комиссия по международной торговле США заявила о намерении оценить ущерб американским производителям от поставок в страну палладия из России. Планируется, что регулятор сделает предварительные выводы к 15 сентября. На основе итогов разбирательства власти США должны решить, вводить ли антидемпинговые и компенсационные пошлины в отношении российского палладия.

В 2024 году США импортировали из России палладий на общую сумму в $878 млн.

Агентство Bloomberg в октябре 2024 года со ссылкой на источники сообщало, что США попросили другие страны G7 рассмотреть возможность введения санкций в отношении палладия и титана из России.