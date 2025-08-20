Ведомство выявило нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) "Ангара" по итогам внеплановой проверки после катастрофы Ан-24 вблизи Тынды, сообщило ведомство.

"Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра, выданный иркутской авиакомпании "Ангара". Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил, регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих подготовку авиаперсонала", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Росавиации, АУЦ "Ангары" готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Проверку выполнило Восточно-Сибирское МТУ Росавиации, она выявила нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов. "Теперь для обучения авиационного персонала "Ангаре" необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных АУЦ", - отметили в ведомстве.