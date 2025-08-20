Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Долларовый индекс РТС опустился до 1 156,5 пункта

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 0,84%, до 2 940,78 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,54%, до 1 156,5 пункта. Курс юаня снизился незначительно до 11,15 руб.

"Российский фондовый рынок после вышедших данных по инфляционным ожиданиям теряет позиции. Инфляционные ожидания на год вперед в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, что потенциально может снизить шаг снижения ключевой ставки в сентябре. Глобально в фокусе продолжают оставаться геополитика и ожидания нового раунда трехсторонних переговоров", - отметил портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов.

Рынок акций

"Лидерами роста фондового рынка стали ОГК-2 (+1,19%), ТГК-1 (+1,05%), "Ростелеком" (+0,60%), "Газпромнефть" (+0,57%), "Новабев Групп" (+0,22%). Между тем в минусе финишировали бумаги "Новатэка (-2,77%), "Селигдара" (-2,76%), "Мосэнерго" (-2,08%), "Позитива" (-2,07%)", - отметила аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым.

Прогноз на 21 августа

"Если появится больше конкретики по геополитической деэскалации и снятию антироссийских санкций, курс рубля может приблизиться к нижней границе коридора 79-82 руб. для доллара и 10,9-11,4 руб. для юаня", - отмечает Обухов.

Как считают в Freedom Finance Global, 21 августа индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2 900 - 3 000 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня: 79-81 руб., 92-94 руб. и 11-11,4 руб., соответственно.