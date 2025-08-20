Терминал может принять на хранение 774 контейнера

СЫКТЫВКАР, 20 августа. /ТАСС/. В Сыктывкаре (Республика Коми) запустили в работу обновленный грузовой терминал Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД"), следует из сообщения магистрали.

"В ходе модернизации на 70% увеличены площади для хранения грузов, удлинены пути, на которых производится погрузка, для одновременного размещения 57 вагонов вместо 28", - говорится в сообщении.

Терминал может принять на хранение 774 контейнера в 20-футовом эквиваленте.

В рамках открытия обновленного терминала из Сыктывкара отправлен на экспорт груз в юбилейном, 850-м по счету составе, 76 контейнеров с пиломатериалами по ускоренному графику проследуют до сухопутного погранперехода с КНР.

"Удобная логистика - залог прочных экономических связей региона с внутренним и внешним рынком. Мы развиваем контейнерные перевозки как наиболее надежный и быстрый способ доставки продукции, которую производят предприятия Коми. С января по июль этого года почти 600 тыс. тонн грузов из Коми перевезено в контейнерных поездах. Модернизация грузового терминала в Сыктывкаре - это своевременный шаг для увеличения объемов переработки контейнеров", - цитирует пресс-служба правительства Коми начальника СЖД Рашида Сайбаталова.

Глава региона отметил, что в развитии транспортной системы республики сделан мощный рывок. "Мы движемся в унисон с федеральной стратегией развития северных территорий. Президент Владимир Путин подчеркнул важность обновления железнодорожных маршрутов в арктических широтах, включая Республику Коми", - написал в своем Telegram-канале врио главы региона Ростислав Гольдштейн.