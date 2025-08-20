Рейсы прибывают и отправляются по графику, сообщили службы столичных аэропортов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Столичные аэропорты в условиях ливня, идущего в ряде районов Москвы и Подмосковья, работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили представители аэропортов мегаполиса.

"Работаем в штатном режиме, согласно расписанию", - сказала представитель справочной службы Шереметьева. По ее словам, рейсы прибывают и отправляются по графику. Аналогичные данные предоставили ТАСС и в Домодедове. "У нас все штатно, аэропорт работает по расписанию", - заверили в свою очередь в справочной службе Внукова.

Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку на менее чем 2 часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.

Ранее в ряде районов Москвы и Подмосковья пошел сильный дождь. Синоптики Гидрометцентра в связи с неблагоприятными погодными условиями объявили в столичном регионе желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Продлится действие этого уровня до 10:00 мск четверга, 21 августа.

Комплекс городского хозяйства столичной мэрии также сообщил о прогнозируемых осадках, которые могут сопровождаться ветром со скоростью до 14 м/с в порывах. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заметили в комплексе через свой официальный Telegram-канал.