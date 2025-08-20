Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, компания "Дорогобуж" передала Верхнеднепровскому техникуму двухэтажное здание, где уже выполнено проектирование и начата реконструкция корпуса под новые производственные мастерские

СМОЛЕНСК, 20 августа. /ТАСС/. Новые производственные мастерские появятся на базе Верхнеднепровского технологического техникума в Смоленской области благодаря предприятию "Дорогобуж", которое инвестирует в проект почти 90 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

"Смоленские промышленные предприятия помогают готовить профессионалов, создавая для молодых людей условия для успешного карьерного старта. Компания "Дорогобуж" (входит в группу компаний "Акрон" - прим. ТАСС) передала Верхнеднепровскому техникуму двухэтажное здание, где уже выполнено проектирование и начата реконструкция корпуса под новые производственные мастерские. Общий объем инвестиций предприятия в развитие образовательного учреждения составил 88 млн рублей", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в Дорогобуж.

По словам Анохина, с 1 сентября учреждение начнет работать в новом статусе. Техникум станет базовой организацией образовательно-производственного кластера "Химические технологии" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Сейчас здесь завершается капитальный ремонт. Благоустроена территория, построена современная баскетбольная площадка.

В техникуме обучаются более 470 студентов, из 110 первокурсников больше половины заключили целевые договоры с градообразующим предприятием. "Это гарантирует молодым людям прохождение практики, трудоустройство и адаптацию на производстве под руководством опытных наставников", - отметил Анохин.

Также сегодня в Дорогобуже был торжественно открыт новый сквер. Все работы в нем выполнены силами предприятия "Дорогобуж", общий объем вложений составил 17 млн рублей.