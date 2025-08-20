Вице-канцлер ФРГ призвал всех министров к экономии для покрытия дефицита бюджета

Правительство должно покрыть дефицит в размере около €30 млрд в бюджете на 2027 год, пояснил Ларс Клингбайль

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Вице-канцлер, глава Минфина Германии Ларс Клингбайль заявил, что министры должны найти возможности для экономии в целях покрытия дефицита федерального бюджета.

"Теперь я ожидаю, что каждый министр определит, где можно сэкономить", - сказал Клингбайль в эфире телеканала Sat.1. При расходах в размере €520,5 млрд, как предусмотрено в проекте бюджета на 2026 год, каждый, по словам вице-канцлера, должен иметь возможность внести свой вклад. Правительство ФРГ, как пояснил Клингбайль, должно покрыть дефицит в размере около €30 млрд в бюджете на 2027 год. "Граждане должны чувствовать, что каждый вносит свой вклад в сокращение дефицита", - резюмировал глава Минфина ФРГ.

17 августа Клингбайль не исключил повышения налогов для богатых граждан ФРГ в целях покрытия дефицита бюджета, несмотря на то, что партнер социал-демократов по коалиции - Христианско-социальный союз - решительно выступает против этого.

30 июля правительство Германии одобрило проект федерального бюджета на 2026 год в соответствии с которым расходы составят €520,5 млрд. При этом затраты на оборону увеличатся примерно до €82,7 млрд, а помощь Украине достигнет порядка €9 млрд.