Доля бюджетных кредитов в структуре госдолга регионов выросла на треть

С 2022 года доля кредитов выросла до 78,4%, сумма госдолга составила 3 трлн 147,6 млрд рублей, сообщает Счетная палата

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Доля кредитов из федерального бюджета в структуре государственного долга регионов России в 2022-2024 годах выросла более чем на треть - с 55,4% до 78,4%. На 1 января 2025 года объем госдолга составил 3 трлн 147,6 млрд рублей, сообщается в материалах Счетной палаты.

"Объем государственного долга субъектов Российской Федерации в 2022-2024 годах вырос в 1,3 раза - на 673,1 млрд рублей - и составил по состоянию на 1 января 2025 года 3 трлн 147,6 млрд рублей. В структуре долговых обязательств регионов в анализируемом периоде доля рыночных заимствований сократилась с 42,7% до 19,4%, а доля кредитов из федерального бюджета выросла с 55,4% до 78,4%", - сказано в отчете о результатах анализа изменения состояния госдолга субъектов РФ и эффективности использования бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в 2022-2024 гг.

Расходы на обслуживание госдолга регионов в 2022-2024 гг. составили 212 млрд рублей, что составляет 0,3-0,4% общих расходов бюджетов субъектов РФ. Большую часть (в 2022 году - 93,3 %, в 2023 году - 79 %, в 2024 году - 67,3 %) составляют расходы на обслуживание коммерческой задолженности.

По данным контрольного ведомства, долговая нагрузка на региональные бюджеты по итогам 2024 года по сравнению с 2022 годом уменьшилась в 52 регионах, увеличилась - в 33. Уровень долговой устойчивости повысился со среднего до высокого уровня в 15 регионах, а с низкого до среднего уровня - в 2.

"Указанная динамика показывает на соответствие стратегической цели по снижению долговой нагрузки регионов. При этом при расчете показателей долговой устойчивости не учитывается объем государственного долга и суммы платежей по погашению и обслуживанию инфраструктурных бюджетных кредитов. Вместе с тем объем государственного долга и суммы соответствующих платежей по специальным казначейским кредитам, имеющим схожие цели и условия предоставления, при расчете долговой устойчивости учитываются. Указанный подход к расчету показателей содержит риск искажения оценки долговой устойчивости субъектов РФ", - поясняется в материалах Счетной палаты.

Позиция Минфина

В пресс-службе Минфина отметили, что предоставляемые регионам России бюджетные кредиты позволили повысить уровень долговой устойчивости регионов, а также обеспечить своевременное финансирование первоочередных расходов и значимых проектов. При расчете долговой устойчивости в соответствии с бюджетным законодательством объемы предоставляемых регионам инфраструктурных бюджетных кредитов и платежей по их обслуживанию не учитываются.

При этом Минфин проводит мониторинг оценки качества управления региональными и муниципальными финансами. Он предусматривает мероприятия, направленные на стимулирование субъектов РФ к проведению ответственной долговой политики, а также содержит раздел оценки качества управления долговыми обязательствами, в том числе уровень долговой нагрузи и динамику ее изменения.

"Минфин России проработает замечания Счетной палаты, направленные по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия, в части государственного долга субъектов РФ", - пояснили в ведомстве.