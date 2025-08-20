Согласно постановлению, такую сумму будут взимать с каждого авиапассажира

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правила сбора в размере 150 рублей с одного авиапассажира в фонд реконструкции аэродромов и его использования определены Минтрансом РФ. Это следует из проекта постановления, с которым ознакомился ТАСС.

Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. Так, при принятии документа будет введен новый инфраструктурный сбор, который будут взимать с пассажиров. Согласно проекту, платить сбор будут авиакомпании, а оператор инфраструктурного сбора - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" будет аккумулировать и использовать сбор. Аэропорты будут объединены в группы, и деньги, собранные в рамках каждой группы, будут аккумулироваться на отдельном банковском счете. Собранные средства будут использовать исключительно для улучшения инфраструктуры аэропортов соответствующей группы.

Минтранс также определил формулу размера инфраструктурного сбора с одного пассажира, его базовая ставка - 150 рублей за одного пассажира. Кроме того, формулой предусмотрен уровень инфляции и корректирующий коэффициент, базово равный одному, однако он может быть изменен решением правительства РФ.

О введении сбора

31 июля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию инфраструктуры аэропортов. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Взимать деньги будут в конкретных аэропортах, список которых должно определить правительство. Для этих целей аэропорты объединят по группам - на основании их заявлений и решения кабмина. Средства, полученные от сбора внутри одной группы, пойдут на строительство и реконструкцию аэропортов в этой же группе.

Инфраструктурный сбор взимается с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки.

Правительство также установит, в каком порядке сбор будет формироваться, взиматься, аккумулироваться и использоваться, как будут составляться аэропортовые группы, на какие объекты будет разрешено тратить средства. В описанные группы не войдут аэропорты, с которыми до дня вступления закона в силу заключены концессионные соглашения о строительстве и или реконструкции объектов инфраструктуры.

Модернизация аэропортов

В прошлом году в послании Федеральному собранию Путин поручил за 6 лет модернизировать не менее 75 аэропортов. Однако, отмечали в Минтрансе, бюджетных средств для этого недостаточно - требуется привлечь частные инвестиции.

Один из способов - заключение концессионного соглашения с частным инвестором, который организует строительство или реконструкцию, а также дальнейшую эксплуатацию. В модели концессионных соглашений этап эксплуатации нужен для того, чтобы возместить частные инвестиции и обслужить займы, привлекаемые концессионером. И сделать это можно, например, за счет сбора с пользователей - в данном случае авиакомпаний.

Власти намерены организовать все так, чтобы плата для авиакомпаний не выросла излишне и не привела к удорожанию билетов. Практику уже опробовали в аэропорту Шереметьево, теперь ее планируют расширить. Если сбор заработает, он будет взиматься и с российских, и с иностранных перевозчиков. "Строгий контроль за размером сбора и распределением средств этого фонда будет возложен на органы власти", - поясняли в Минтрансе. В конечном итоге, ожидает министерство, введение сбора позволит расширить программу модернизации аэропортов до 2030 года, а значит, сделает перелеты более безопасными и комфортными.

Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщал в интервью ТАСС, что фонд реконструкции аэродромной сети заработает в 2025 году, за счет его средств планировалось отремонтировать 56 аэропортов до 2030 года и приобрести аэронавигационное оборудование.