Для решения проблемы заготовки кормов на зиму создан оперативный штаб

УЛАН-УДЭ, 21 августа. /ТАСС/. Засуха нанесла ущерб более 30 тыс. га посевов в Бурятии. Об этом сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Аномальная засуха, по предварительным данным, повредила более 30 тыс. гектаров посевов. Для решения проблемы заготовки кормов на зиму создан оперативный штаб", - говорится в сообщении.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели на территории нескольких районов Бурятии - из-за почвенной засухи и гибели урожая. В настоящее время режим ЧС действует в десяти районах - Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском, Курумканском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Тарбагатайском. "Еще в четырех - Мухоршибирском, Хоринском, Кабанском и Селенгинском - вопрос о ведении режима ЧС рассматривается, - отметили в министерстве. - По данным гидрометцентра, июнь и июль выдались рекордно засушливыми: отсутствие осадков и высокие температуры привели к почвенной засухе, гибели посевов и выгоранию травостоя. Это ставит под угрозу обеспечение скота кормами на предстоящую зиму".

Аграрии наименее пострадавших районов планируют оказать помощь - перевести уцелевшие зерновые на кормовые нужды и задействовать возможности резервного фонда.

"В качестве долгосрочной меры поддержки Минсельхозпрод Бурятии сделает ставку на агрострахование. В республике действует одна из самых выгодных для аграриев программ софинансирования: они вносят лишь 5% от стоимости страховки. В планах - увеличить объем субсидий на эти цели, что, предварительно, поддерживается федеральным центром", - сообщили в пресс-службе.