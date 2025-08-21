В случае, если ребенок выключит геолокацию или телефон, предусмотрены оповещения

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Геосервис 2ГИС расширил свои карты "детским профилем", благодаря которому родители смогут настроить уведомления о посещении ребенком мест и вскоре изучить историю его маршрутов за день. Профиль расширяет уже существующую функцию "Друзья на карте", сообщили ТАСС в 2ГИС.

Родители смогут: отличать ребенка на карте благодаря спецмаркеру, видеть его текущее местоположение, получать уведомления о посещении определенных локаций и уведомления о новых друзьях, а также видеть уровень заряда телефона ребенка. Оповещения также предусмотрены в случае, если ребенок выключит геолокацию или в принципе сам телефон.

Истории перемещений пока нет, но разработчики обещают ее "совсем скоро". "При этом геолокацию можно скрыть от остальных друзей в стандартном режиме, а история перемещений будет доступна только родителю. Это фиксированные настройки - они не меняются по ошибке или случайности", - уточнили в пресс-службе.