Лихачев: санкции не повлияли на производственную повестку Росатома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Санкции не повлияли на производственную повестку Росатома, но некоторые финансово-логистические схемы пришлось перестраивать. Об этом рассказал журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Прошло непростое первое полугодие текущего года. <…> У нас возникло два новых фактора очень важных. Первый внешний, второй - внутренний. Внешний - мы встретили Рождество в американских санкциях [против некоторых компаний Росатома]. <…> Это не повлияло на производственную повестку, но пришлось некоторые финансово-логистические схемы дополнительно перестраивать уже на марше в течение текущего года", - сказал глава Росатома.

Он также отметил, что, несмотря на непростой текущий год "в связи с консервативной политикой финансовых властей", госкорпорация исключительно скрупулезно исполняет все директивы президента и правительства, направленные на сокращение расходов, повышение эффективности труда, минимизирование заемных средств. "Мы работаем в полном контакте и с Минфином, и с Центробанком Российской Федерации. И главная задача, которую мы ставили в этом году, - при безусловном исполнении всех директив правительства не остановить развитие наших проектов, развитие научно-исследовательских работ. И нам это удалось", - подчеркнул Алексей Лихачев.