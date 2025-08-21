Речь идет о ближайших двух неделях, отметил глава госкорпорации Алексей Лихачев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Росатом надеется в ближайшие две недели получить решение, которое позволит приступить к пусковым работам на первом блоке Курской АЭС-2. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"По российским проектам полугодие стало переходным благодаря решению Михаила Владимировича [Мишустина]. Мы разворачиваем работу в инициативном порядке в рамках Генсхемы [размещения объектов электроэнергетики]. По Курской АЭС принято решение о второй площадке, и мы перетекаем из одной стройки в другую. Это очень важно и эффективно с точки зрения строительного процесса. По первому курскому блоку готовимся к физпуску и выводу на мощность. Понятно, что немножко сдерживает ситуация, но надеемся, что в ближайшие две недели мы получим решение о том, что можем переходить в пусковую работу непосредственно на первом блоке Курской АЭС-2", - сказал Лихачев.