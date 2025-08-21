Лихачев: первый в истории "атомный саммит" состоится 25 сентября в Москве

Президент России Владимир Путин одобрил эту идею, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. "Атомный саммит" впервые в истории человечества пройдет 25 сентября в Москве. Об этом рассказал журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Президент дал полное добро. 25 [сентября в Москве] состоится первый в истории человечества атомный саммит", - сказал гендиректор Росатома, отвечая на вопрос о программе мероприятий, приуроченных к 80-летию атомной отрасли России.

В ходе саммита, по словам Лихачева, президент Российской Федерации, ряд национальных лидеров, глав государств и правительств будут обсуждать вопросы атомных технологий. "Мы тоже ждем этого со всей ядерной семьей. Несмотря на все санкционные тучи и грозы, мы сохраняем единство. И даже такие представители отъявленных недружественных стран, как США, Франция, Германия нам все-таки говорят, что вот сейчас все рассеется и все будет хорошо", сказал гендиректор Росатома.