ТМК в I полугодии снизила EBITDA по МСФО до 45,08 млрд рублей

Общий объем реализации трубной продукции уменьшился до 1,786 млн тонн

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) - крупнейший российский производитель труб - сократила скорректированный показатель EBITDA по итогам января - июня 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2% по сравнению с показателем 2024 года - до 45,08 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.

Чистый убыток компании вырос в 1,8 раза - до 3,25 млрд рублей.

Общий объем реализации трубной продукции в первом полугодии 2025 года снизился до 1,786 млн тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 1,341 млн тонн, а сварных труб - 446 тыс. тонн.

Выручка компании в январе - июне практически снизилась на 14,35% - до 237 млрд рублей. Общий долг по состоянию на 30 июня 2025 года составил 349,8 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 30 июня 2025 года составило 3,2х.

В компании отметили, что в первом полугодии 2025 года ситуация на рынке стальных труб в России оставалась непростой: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ ограничивала инвестиции и тормозила проекты развития для большинства трубопотребляющих отраслей.

"Продолжалось действие таких факторов, как внешние экономические ограничения, лимитирование добычи нефти в связи с выполнением обязательств по сделке в рамках ОПЕК+, сложность в поиске новых рынков для сбыта газа и перенос сроков реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Все это привело к тому, что потребители фокусировались на снижении затрат и минимизировали складские запасы сырья и материалов, включая трубную продукцию", - пояснили в ТМК.

При этом некоторые сегменты рынка продемонстрировали рост спроса. Необходимость поддержания оборудования в рабочем состоянии обеспечивала стабильный спрос со стороны энергетики, химической промышленности, газо- и нефтеперабатывающих отраслей. В компании добавили, что даже в условиях низкого спроса на трубную продукцию ТМК удалось продемонстрировать стабильные финансовые результаты. Негативный эффект от снижения объема реализации был частично скомпенсирован сокращением коммерческих расходов, а также снижением цен на основное сырье, что привело к росту операционной прибыли на 18,9%. При этом рост финансовых расходов на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России продолжал оказывать давление на чистый результат группы ТМК.

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.