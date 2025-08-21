Среди признаков выделили непривычное время суток, нетипичную сумму или местонахождение банковского автомата

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Банк России определил девять признаков операций, которые могут указывать на действия мошенников. На их основе кредитные организации будут проверять клиентов при снятии наличных через банкоматы, следует из материалов регулятора.

С 1 сентября 2025 года банки обязаны будут оценивать, не совершает ли операцию постороннее лицо или клиент под воздействием злоумышленников.

К подозрительным признакам отнесены нетипичное поведение человека при снятии наличных: использование банкомата в непривычное время суток, запрос на необычную сумму или обращение к устройству в неожиданном для клиента месте. Дополнительным фактором риска станет обращение за средствами не с карты, а через QR-код или цифровую карту.

Регулятор также отметил, что банки будут учитывать изменения в коммуникационной активности клиента. Например, если за несколько часов до операции увеличилось количество звонков и сообщений, в том числе из мессенджеров, с новых номеров.

Подозрение может вызвать и снятие наличных в течение суток после получения кредита, увеличение лимита на выдачу средств, перевод свыше 200 тыс. рублей через СБП между своими счетами в разных банках или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.

Критериями риска считаются смена номера для входа в интернет-банк, сигналы от операторов связи об изменении характеристик телефона, с которого совершается операция, а также наличие на устройстве вредоносных программ. Для токенизированных карт установлены отдельные параметры.

Если операция соответствует хотя бы одному из признаков, банк уведомит клиента и введет временное ограничение: в течение 48 часов в банкомате можно будет снять не более 50 тыс. рублей в сутки. Получить крупную сумму в этот период можно только в офисе банка. Способ оповещения определяется условиями договора и обычно осуществляется через СМС или push-уведомления.