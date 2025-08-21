Петр Котин занимал эту должность с марта 2020 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет АО "Энергоатом" - оператора национальных атомных станций Украины - уволил руководителя компании Петра Котина.

"Набсовет АО "НАЭК Энергоатом" сообщает о прекращении полномочий и увольнении Петра Котина с должности председателя правления компании", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

О причинах этого решения не сообщается. Исполняющим обязанности главы "Энергоатома" назначен гендиректор Ровенской АЭС Павел Ковтонюк. Наблюдательный совет планирует в ближайшее время начать конкурсный отбор на должность председателя правления.

Котин возглавлял "Энергоатом" с марта 2020 года в качестве президента компании. В феврале 2023 года Верховная рада приняла закон о корпоратизации компании, и вскоре "Энергоатом" был преобразован в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству, а Котин стал председателем правления.

В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк, комментируя эту новость, указал на связь Котина с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского.

"Есть безудержное ощущение, что наконец-то Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Котин станут все ближе и ближе. Можно сказать, на расстоянии одного обвинения", - написал Железняк в своем Telegram-канале.