По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался до 2 927,37 пункта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,46%, до 2 927,37 пункта, индекс РТС также опускался на 0,46% - до 1 151,23 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 3,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,1785 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 928,99 (-0,4%), индекс РТС составлял 1 151,86 пункта (-0,4%). В это же время курс юаня замедлил рост и достигал отметки 11,158 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,15% и находился на уровне 2 936,41 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.