МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Т-Технологии" (головная структура Т-Банка) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в II квартале 2025 года выросла на 99%, до 46,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении группы.

"Чистая прибыль за II квартал 2025 г. увеличилась на 99% и составила 46,7 млрд руб. (в II квартале 2024 г. - 23,5 млрд руб.). Прогноз на 2025 год: рост операционной чистой прибыли группы минимум на 40% при рентабельности капитала больше 30%", - говорится в сообщении.

В II квартале 2025 года процентные расходы выросли в 2,6 раза по сравнению с II кварталом 2024 года и составили 136 млрд рублей (в II квартале 2024 года - 53 млрд рублей). Чистый процентный доход увеличился на 59% год к году, составив 123 млрд рублей (в II квартале 2024 года - 78 млрд рублей).

Комиссионные доходы выросли на 33% и составили 56 млрд рублей (в II квартале 2024 г. - 42 млрд рублей) благодаря расширению экосистемы продуктов и росту клиентской базы. Чистые комиссионные доходы в II квартале 2025 года увеличились на 41%, до 34 млрд рублей (в II квартале 2024 года - 24 млрд рублей).

Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов увеличился в 2,3 раза по сравнению с II кварталом 2024 года, до 2,8 трлн рублей. (на 30 июня 2024 года - 1,2 трлн рублей). Общий объем кредитного портфеля группы вырос в 2,2 раза, до 3 трлн рублей (на 30 июня 2024 года - 1,4 трлн рублей).

Объем средств на счетах клиентов группы вырос на 75% и достиг 4 трлн рублей. (на 30 июня 2024 года - 2,3 трлн рублей). Суммарный объем средств клиентов, размещенных на счетах группы, а также активов под управлением составил 5,7 трлн рублей, увеличившись на 72% год к году.