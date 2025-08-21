Она составила 39,1 млрд кВт·ч

МОСКВА, 21 августа./ТАСС/. Общая выработка электроэнергии "Эн+" за январь-июнь 2025 года составила 39,1 млрд кВт·ч, что на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета компании.

Общая выработка электроэнергии на ГЭС группы за шесть месяцев снизилась на 20,8%, до 29,4 млрд кВт·ч. ТЭС "Эн+" произвели 9,6 млрд кВт·ч (+6,2%).

Производство энергии на гидроэлектростанциях Ангарского каскада уменьшилось на 28,2%, до 20,4 млрд кВт·ч в связи с экономией гидроресурсов перед предстоящим осенне-зимним периодом в условиях пониженной приточности в озеро Байкал и Братское водохранилище.

"В I полугодии 2025 года суммарная выработка Красноярской ГЭС увеличилась на 3,5% и составила 9,0 млрд кВтч. Это связано с более ранним началом половодья, а также ростом уровня Красноярского водохранилища за счет увеличения притока", - говорится в сообщении.

ТЭС "Эн+" произвели 9,6 млрд кВт·ч (+6,2%). За шесть месяцев выработка электроэнергии Абаканской солнечной электростанции уменьшилась на 2,5% и составила 3,2 млн кВт·ч.

Отпуск тепла снизился на 4%, до 14,3 млн Гкал, что "Эн +" объяснила погодными условиями - среднемесячная температура в период отопительного сезона была в среднем выше на 1,6°С.

Помимо этого, модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской, Иркутской и Красноярской ГЭС обеспечило рост выработки на 952 млн кВт·ч в первом полугодии 2025 года. Это позволило предотвратить выбросы парниковых газов за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистем.

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры "Эн+" - основатель компании Олег Дерипаска (владеет 44,95%, право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций, free float составляет 13,95%.