Они уверяли президента в том, что документ о создании такой госкорпорации противоречит всему прецедентному праву

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал в 2007 году закон о создании госкорпорации "Росатом", несмотря на заверения юристов о том, что такой документ подписывать нельзя. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.

"Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли о создании госкорпорации "Росатом", очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву", - сказал он.

"Президент выслушал и сказал: "Да, такого никогда не было, но и атомная отрасль в России только одна". И подписал закон", - добавил Кириенко.

Атомная промышленность РФ

В атомной отрасли РФ действует свыше 450 предприятий и организаций. Это предприятия ядерного топливного цикла, атомной энергетики, научно-исследовательские институты и единственный в мире атомный ледокольный флот (ФГУП "Атомфлот"). Численность работников отрасли превышает 350 тыс. человек.

По состоянию на август 2025 года в России функционируют 10 АЭС и плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов".

За рубежом специалисты Росатома сооружают 22 энергоблока в семи странах, включая АЭС "Аккую" (Турция), "Куданкулам" (Индия), четвертую очередь АЭС "Тяньвань" (Китай) и другие. По итогам 2024 года портфель иностранных заказов превысил $200 млрд. Кроме того, РФ занимает 3-е место в мире по поставкам ядерного топлива.

С 2017 года Росатом также занимается ядерной медициной, производит терапевтическое и диагностическое оборудование, циклотронно-радиохимические комплексы, радиофармпрепараты. Разработан отечественный комплекс лучевой терапии "Оникс" на базе линейного ускорителя электронов.