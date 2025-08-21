Она составила $450 млн

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль энергетического сегмента "Эн+" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - июнь 2025 года составила $450 млн, что на 16,6% выше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета компании.

Скорректированная EBITDA энергобизнеса группы выросла на 14%, до $813 млн, маржинальность по скорректированной EBITDA составила 34,6% (снижение на 3,6% пункта). Выручка от реализации электроэнергии за шесть месяцев увеличилась на 36,8%, до $1,259 млрд. В "Эн+" объяснили динамику показателя ростом цен на электроэнергию во второй ценовой зоне. Выручка от реализации мощности достигла $393 млн, что на 29,7% больше, чем за шесть месяцев 2024 года.

Капитальные затраты энергосегмента "Эн+" в I полугодии достигли $258 млн (+51,8%). В компании объяснили рост началом реализации программы строительства новых генерирующих мощностей в Усолье-Сибирском.

Чистая прибыль группы снизилась на 65,2% - до $333 млн, капитальные затраты увеличились на 40,4%, составив $963 млн. За отчетный период выручка составила $8,938 млрд (+27,3%).

"Мы продолжаем реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе строительство трех новых энергоблоков на ТЭЦ-11 в Иркутской области общей мощностью 690 МВт, прорабатываем проекты строительства новой крупной гидро- и тепловой генерации в регионах присутствия, инвестируем в развитие угольного бизнеса", - отметил гендиректор "Эн+" Владимир Колмогоров.

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры "Эн+" - основатель компании Олег Дерипаска (владеет 44,95%, право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций, free float составляет 13,95%.