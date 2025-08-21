В Челябинской области некоторые ретейлеры ограничили наценки на продукты

Это способствует стабилизации ситуации на потребительском рынке, сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Декларации об ограничении уровня наценок на социально значимые продукты питания подписали ретейлеры в Копейске и еще нескольких муниципалитетах Челябинской области. Это способствует стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке, сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону.

"Декларации о стабилизации цен были заключены в рамках разработанного службой постановления правительства РФ № 662. По мнению антимонопольного органа, такая мера способствует стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке региона и обеспечивает население социально значимыми товарами первой необходимости", - сообщили в Челябинском УФАС России.

По данным ведомства, ретейлеры в Копейске приняли на себя обязательства ограничить торговые наценки на уровне не выше 10% от закупочной стоимости. "Домашний" ввел ограничение на молоко, сметану, творожный сырок, "Провиант" - на молоко, хлеб, сливочное масло и вермишель. В Карталах ретейлер "Фонарь" ограничил наценки на подсолнечное масло, сахар и гречку.

По информации ведомства, кроме того, ограничили уровень наценок на ряд социально значимых товаров работающие в регионе сети "Метрополис", "Флагман", "Весна". В Усть-Катаве два магазина ограничили торговые наценки на молоко, хлеб и соль.

Как сообщалось ранее, в России власти регионов могут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на социально значимые продукты и другие важные для людей товары.