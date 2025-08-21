Речь идет о производстве беспилотников сроком на пять лет после завершения конфликта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Украина действительно предложила США на встрече в Вашингтоне сделку по производству дронов на $50 млрд сроком на пять лет после завершения конфликта. Об этом сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит издание "Украина сейчас".

"Что касается дронов: drone deal, который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству и ко-продакшну на $50 млрд: пять лет, 10 млн дронов в год. Такая обширная программа", - сказал он.

Зеленский добавил, что сделка, вероятно, заработает после войны.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Зеленский в Вашингтоне предложил США программу по совместному производству дронов, частично на американских мощностях.