РЖД ввели скидки на перевозку грузов по определенным направлениям

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. РЖД вводят ряд скидок на перевозку черных металлов, чугуна и топлива по некоторым направлениям, чтобы привлечь дополнительные объемы к перевозке, сообщили в компании.

"Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении. В частности, до конца 2025 года будет действовать объемная скидка в 7% на экспортные перевозки черных металлов со станции Череповец-2 через некоторые пограничные передаточные станции с Казахстаном и по коридору "Север - Юг".

Установленная ранее скидка в 27,9% на перевозки чугуна со станции Череповец-2 на припортовые станции Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге теперь распространяется и на перевозки на станцию Лужская в Ленинградской области. До конца 2026 года вводится объемная скидка в 15,5% на внутренние и экспортные перевозки газойля, топочного мазута и нефтяного топлива со станции Анжерская (Кемеровская область) в западном направлении.