Зону превратят в в многофункциональный курорт с акцентом на внутренний и международный туризм

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Проекты для разноформатного отдыха разрабатывают в игорной зоне Владивостока. Это позволит превратить ее в многофункциональный курорт с акцентом на внутренний и международный туризм, сообщили ТАСС в Корпорации развития Приморского края.

"Игорная зона станет универсальной площадкой для всех категорий туристов: развлекательного, событийного, гастрономического, спортивного и других видов туризма", - сообщила начальник отдела управления инвестиционными проектами Корпорации развития Приморского края Юлия Якуш.

Ранее сообщалось, что на территории интегрированного развлекательного курорта "Приморье" остаются свободными около 90 га для новых инвестпроектов. Соглашения с Корпорацией развития Приморского края уже заключили восемь резидентов, общий объем вложений оценивается в 69 млрд рублей.

Сейчас реализуется первый этап проекта площадью 263 га из общих 619 га. Акцент делается на ликвидации дефицита гостиничного фонда: региону требуется около 19 тыс. дополнительных номеров. К 2028 году планируется построить 12 гостинично-развлекательных комплексов и запустить объекты семейного досуга, включая гольф-парк, концертную площадку, аквапарк, центр водных видов спорта и благоустроенную пляжную зону, рассказали в корпорации.

Новый операционный управляющий комплекса Tigre de Cristal Гэвин Картрайт отметил, что отдельное внимание уделяется гостям из Китая и других стран Азии. "Для туристов из КНР создан специализированный департамент, меню представлены на нескольких языках, персонал обучается базовым фразам на китайском. Наша задача - сделать пребывание максимально комфортным, чтобы туристы возвращались во Владивосток", - сказал он.

По данным корпорации, развитие неигрового сектора рассматривается как ключевой элемент стратегии: игорная зона должна стать зоной развлечений, где казино - одна из составляющих. Такой подход, по оценке участников проекта, усилит позиции Приморья на международном туристическом рынке и увеличит экономический эффект от въездного потока.

Приморская игорная зона

Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" -развивающаяся туристическая инвестиционная площадка. На его территории уже работают два объекта, которые за три квартала 2024 года принесли в бюджеты всех уровней более 373 млн рублей. Посещаемость курорта за девять месяцев прошлого года составила свыше 561 тыс. человек.