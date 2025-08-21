"Автоваз" в августе инвестировал более 345 млн рублей в модернизацию

В общей сложности в период корпоративного отпуска выполнили 10,8 тыс. работ

МОСКВА, 21 августа./ТАСС/. "Автоваз" инвестировал более 345 млн рублей в модернизацию и развитие производственных линий во всех подразделениях завода, а также на дочерних предприятиях АО "ПСА ВИС-авто" и ООО "Лада-Ижевск" в период корпоративного отпуска в августе, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В общей сложности в указанный период было выполнено 10,8 тыс. работ на сумму более 347 млн рублей.

"На «Автовазе» подведены итоги обслуживания и модернизации оборудования в течение трехнедельного единого корпоративного отпуска, проходившего с 28 июля по 17 августа 2025 года. В общей сложности было выполнено 10 813 работ на сумму более 347 млн рублей. Модернизация и обслуживание производственных линий проводились во всех подразделениях «Автоваза», а также на дочерних предприятиях АО «ПСА ВИС-авто» и ООО «Лада-Ижевск»", - говорится в сообщении.

В частности, в цехе сварки Lada Iskra был смонтирован робототехнический комплекс изготовления пола кузова. В цехе окраски Lada Granta и Lada Iskra были смонтированы новые окрасочные камеры и заменены роботы нанесения лака на самые современные и технологичные модели.

Также в цехе сварки Lada Granta была введена автоматизация загрузки боковин кузова, "это позволит повысить эффективность производства и экономить до 6 млн рублей в год.

В производстве Lada Vesta был осуществлен монтаж робототехнического комплекса сварки пола кузова, а также модернизированы роботы на линии сварки основания кузова.

На линии сборки Lada Niva был проведен капитальный ремонт напольного пластинчатого конвейера. В рамках подготовки производства нового 1,8-литрового мотора для семейства Niva проведены работы в цехе сборки двигателей.

Значительная часть модернизации также была направлена на подготовку производства Lada Azimut. Подготовительные работы, включая установку 23 новых роботов в цехе сварки и модернизацию линий в производстве двигателей, позволят оснащать автомобиль такими компонентами, как панорамная крыша и колёса с пятиболтовым креплением.

"Кроме того, в производствах «Автоваза» был проведен комплекс работ, связанный с подготовкой и отгрузкой сборочных комплектов Lada Iskra на предприятие ООО «Автозавод Санкт-Петербург»", - добавили в пресс-службе.