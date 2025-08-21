Балицкий: ситуация с бензином в Запорожье стабилизируется в начале сентября

Администрацией и правительством Запорожской области проработаны механизмы доставки топлива, сообщил губернатор региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Ситуация с нехваткой 92-го и 95-го бензина в Запорожской области стабилизируется в первой декаде сентября, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области, как и в ряде регионов Юга России, наблюдаются проблемы с розничной реализацией 92 и 95 бензина, что связано с пиковым потреблением топлива и ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах. <…> Прогнозируемый срок стабилизации розничного рынка топлива - первая декада сентября", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в Запорожской области дефицит топлива дополнительно усложняется "вопросами логистики и угрозой атак противника по составам с топливом".

Губернатор отметил, что ситуация находится на контроле правительства РФ. Администрацией губернатора и правительства Запорожской области проработаны механизмы доставки топлива в регион, заключил он.

Ранее в Минтопэнерго ЛНР заявили ТАСС о временных перебоях в поставках бензина на автозаправках региона. В Минтопэнерго Крыма также сообщали, что временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов в Крым привели к нехватке бензина АИ-95 на ряде АЗС. Вице-премьер России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго провести анализ цен в ряде регионов, изучить причины значительных отклонений в стоимости нефтепродуктов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Сенатор СФ от Запорожской области Дмитрий Ворона при этом рассказал ТАСС, что ситуация с нехваткой бензина и ростом цен на него в Донбассе и Новороссии - временная, она вызвана логистическими проблемами, а колебания на топливном рынке незначительны.