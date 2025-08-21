Глава МИД РФ также отметил успехи в поставке российской нефти на индийский рынок

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Нью-Дели в области углеводородов и поставок российской нефти на индийский рынок показывает хорошие результаты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

"Есть у нас хорошие результаты в сотрудничестве в сфере углеводородов, в поставке российской нефти на индийский рынок", - сказал Лавров.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.