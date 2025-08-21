Она такая же, как в интернет-банке, отметил преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова по блогингу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Запуск переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в мессенджере Max позволяет пользователям сэкономить время без потери уровня безопасности интернет-банков. Такое мнение ТАСС высказал преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова по блогингу Борис Первушин, отметив, что для России это важный шаг, направленный на развитие собственных сервисов и независимость от чужих технологий.

Ранее ВТБ запустил переводы через СБП в Max. Теперь клиенты смогут переводить деньги, сканировать квитанции, совершать платежи по QR-коду, смотреть баланс и историю операций, оплачивать выставленные счета или покупки, подключать банковские продукты, выбирать категории кешбэка, настраивать уведомления.

"Переводы проходят мгновенно, деньги приходят сразу, а безопасность такая же, как в интернет-банке. Это реальная экономия времени и нервов - нет необходимости переходить в отдельное приложение, что является существенным для пользователей, особенно на iOS, где Max становится альтернативой браузерному интернет-банку", - сказал Первушин.

Мировой масштаб

Для страны, по мнению эксперта, такие шаги важны, так как Россия развивает собственные сервисы и не зависит от чужих технологий.

"Max - наш национальный мессенджер, а значит, все данные и процессы находятся под контролем России. Даже если что-то пойдет не так, и клиент банка станет жертвой мошенников - с большой долей вероятности они будут найдены, понесут наказание, а ущерб будет возмещен", - сказал Первушин. Он подчеркнул, что перевод через мессенджер как упрощает сам процесс, так и увеличивает его безопасность.