Форум "Мой бизнес. Лагерь" объединил в Архызе свыше 150 человек

В рамках мероприятия 21-22 августа пройдут различные мастер-классы, презентации и семинары

ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Вопросы развития и поддержки предпринимательства обсудят на всероссийском форуме "Мой бизнес. Лагерь", открывшемся в Карачаево-Черкесии (КЧР) и объединившем более 150 представителей разных регионов страны. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"В рамках форума 21-22 августа пройдут различные мастер-классы, презентации и семинары, на которых более 150 экспертов и представителей бизнес-сообщества страны обсудят вопросы развития и поддержки предпринимательства", - рассказала руководитель центра "Мой бизнес" в КЧР Диана Хубиева.

В числе основных мероприятий - стратегическая сессия "Открытая рабочая группа Министерства экономического развития РФ: предприниматели, органы власти и инфраструктура поддержки", отметила собеседница агентства.

Форум проводится на курорте "Архыз" под эгидой Минэкономразвития России. Основной партнер и организатор - Карачаево-Черкесия, партнерами форума также являются Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Крым, Запорожская область и Донецкая Народная Республика.