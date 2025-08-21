Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что молодежь верит искусственному интеллекту больше, чем преподавателям

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Молодежь верит искусственному интеллекту (ИИ) больше, чем преподавателям, в связи с чем нужно серьезно менять методики преподавания и оценки знаний. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на совещании с участием 600 проректоров вузов страны и представителей от филиалов.

"Они (молодые люди - прим. ТАСС) верят в искусственный интеллект. Они в интернет, искусственный интеллект верят больше, чем живым людям. Что с этим делать? Я не понимаю. Надо будет очень серьезно менять методики преподавания, методики оценки знания. Это очень серьезное дело", - сказал Фадеев.

Мероприятие проходит в Национальном центре "Россия". Совещание станет ключевой площадкой для определения стратегических задач на новый учебный год в рамках реализации Стратегии развития молодежной политики до 2030 года и национального проекта "Молодежь и дети". Участники обсудят актуальные направления воспитательной работы, представят успешные практики и проекты Минобрнауки России.