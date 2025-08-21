Время задержки в пути может меняться, предупредил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. В пути следования в сообщении с Крымом задерживаются семь поездов "Таврия", сообщил крымский железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Так, в Крым задерживаются 4 поезда отправлением 20 августа: № 068 Москва - Симферополь опаздывает на 5 часов; № 007 Санкт-Петербург - Севастополь опаздывает на 1,5 часа; № 163 Москва - Феодосия также опаздывает на 1,5 часа; № 92 Москва - Севастополь - опоздание 1 час.

Из Крыма задерживаются 3 поезда: № 18 Симферополь - Москва - опоздание составляет 1,5 часа; № 28 Симферополь - Москва - опоздание 3 часа; № 164 Феодосия - Москва - с опозданием в 2 часа.

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в ГСЭ.